對華新招　美國推AI晶片出口新規對120國設限額　Nvidia發聲批評

美國拜登政府1月13日公布針對人工智能（AI）晶片的新管控措施，即對120國設出口限額，限制美國AI晶片與技術流向這些國家的規模，美媒形容此舉是針對中國，旨在阻止中國藉這些國家取得晶片。

業界龍頭英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）表態反對，批評新措施威脅到全球創新和經濟增長，並會削弱美國在AI方面領導地位。美媒指華府此舉引起產業反彈。



新措施會限制AI晶片出口到120國的數量，即設出口限額，這些國家包括墨西哥、葡萄牙、以色列、瑞士等，另有18個地區獲豁免，如日本、荷蘭、英國、台灣、法國、德國等，均屬美國夥伴。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

美媒指，美國本來已對中國、伊朗等國設有嚴格銷售限制，新規則是擴大影響到全球逾百國，包括美國在中東、亞洲的一些盟友，此會令她們在建立大型AI運算設施領域面臨新阻礙。

晶片業界龍頭英偉達負責政府事務的副總裁Ned Finkle 發聲明指，新規定「威脅到全球創新和經濟增長」，並將「削弱美國的領導地位」。

美國對AI晶片再推出口新規的消息已在前幾日傳出，美國資訊科技產業協會（ITIC）上周去信美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），指倉促實施的新規可能會破壞全球供應鏈，使美國公司處於不利地位。

協會指「雖然我們同意美國政府對國家和經濟安全的承諾，但這規則對美國在AI領域全球領導地位的潛在風險，怎樣強調也不為過。」