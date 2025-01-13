美國推AI晶片出口新限制　NVIDIA副總裁斥：披反華外衣又無助國安

美國拜登政府1月13日公布針對人工智能（AI）晶片的新管控措施，即對120國設出口限額，限制美國AI晶片與技術流向這些國家的規模，英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）負責政府事務的副總裁Ned Finkle發聲明批評指，這些規則披着「反華」措施的外衣，但對加強美國安全毫無作用。



根據美方提出的新規定，會限制AI晶片出口到120國的數量，即設出口限額，這些國家包括墨西哥、葡萄牙、以色列、瑞士等。

圖為Nvidia副總裁Ned Finkle（linkedin）

晶片業界龍頭英偉達負責政府事務的副總裁Ned Finkle發聲明指，數十年來，在運算和軟體生態系統的領導地位一直是美國發揮全球實力和影響力的基石，又指特朗普（Donald Trump）首屆政府為美國目前在人工智慧領域的實力和成功奠定基礎。

他批評拜登政府指，「全球的進展正面臨危險，拜登政府正試圖透過前所未有、且具誤導性的人工智慧擴散（AI Diffusion）規則，限制對主流運算應用程式的獲取，這威脅到全球創新和經濟成長。」

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

他又指「在任期最後幾天，拜登政府試圖通過一份長達200多頁的監管法案來破壞美國的領導地位，這些法案是秘密起草，沒有經過適當立法審查。」

他並稱這些規則披着「反華」（anti-China）措施的外衣，且對加強美國安全毫無作用，「新規則將管控全球技術，包括主流遊戲電腦和消費硬體中廣泛使用的技術。拜登的新規則不但不會減輕任何威脅，反而會削弱美國全球競爭力，破壞讓美國維持領先地位的創新。」