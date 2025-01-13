美國推AI晶片新出口管制措施　中國：公然違背國際多邊經貿規則

美國拜登政府1月13日公布針對人工智能（AI）晶片的新管控措施，即對120國設出口限額，限制美國AI晶片與技術流向這些國家的規模。中國外交部表示，這是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背，中方對此堅決反對。



根據美方提出的新規定，會限制AI晶片出口到120國的數量，即設出口限額，這些國家包括墨西哥、葡萄牙、以色列、瑞士等。美媒形容此舉是針對中國，旨在阻止中國藉這些國家取得晶片。

中國商務部發言人指，中方注意到拜登政府1月13日發布人工智能相關出口管制措施，該措施進一步加嚴對人工智能晶片、模型參數等出口管制，還拓展長臂管轄，對第三方與中國開展正常貿易設置障礙、橫加干涉。

發言人稱，此前美國高科技企業、行業組織等通過多種渠道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論、制定出台草率，是對人工智能領域的過度監管，將產生重大不利後果，強烈呼籲拜登政府停止出台，但拜登政府對業界合理呼聲充耳不聞，執意倉促出台措施。

2025年1月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮羅斯福廳，就美國最新的經濟狀況、就業報告發表講話。（Reuters）

中方：將採取必要措施

中方稱這是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背，中方對此堅決反對。

發言人又指，拜登政府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益，中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。