日中執政黨交流機制重啟　日代表團抵京將晤王毅等高官

自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團，1月13日抵達北京，曾與中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊會面。代表團14日將出席日中執政黨交流機制第9次會議，自上一次舉行已時隔7年，並計劃下午與中共中央政治局常務委員王滬寧、中國外交部部長王毅舉行會談。



圖為2025年1月13日，自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團抵達北京，與中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊會面。（央視新聞截圖）

圖為2025年1月13日，自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團抵達北京，與中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊會面。（央視新聞截圖）

日媒共同社報道，森山強調，為改善日中關係，需要增進兩國民間的相互理解、創造具體成果，並加強所有級別的對話這三大支柱。森山還要求確保在華日僑的安全並恢復進口日本產牛肉。他還期待中國外長王毅年內訪日。

日中執政黨交流機制會議成立於2006年，上一次於2018年10月舉行。

圖為2025年1月13日，自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領的日本執政黨代表團抵達北京，與中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊會面。（央視新聞截圖）

代表團13日與中宣部部長李書磊會面，李書磊指中共願同日本執政黨落實習近平主席與石破茂首相達成的重要共識，加強政治對話，促進人文交流，為中日關係營造健康理性的民意環境。

日方表示，願意根據兩國領導人重要共識，發揮執政黨作用，直接面對問題與挑戰，推進兩國人文交流。