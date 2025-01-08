中外學者捐贈日軍細菌戰史料　包括首部1644細菌部隊人員影集

據《央視新聞》報道，今日（1月8日）浙江義烏侵華日軍細菌戰史實(義烏)陳列館舉行捐贈活動，有學者捐贈了大量珍貴刊物史料，為揭露日軍細菌戰罪行提供新證據。



中外學者捐贈大量侵華日軍細菌戰刊物史料。（央視新聞）

《央視新聞》報道，日本福島縣立醫科大學醫學部講師末永惠子捐贈了新出版的《帝國陸軍防疫給水部圖像影集》。這是首部榮字1644細菌部隊人員的影集，來自於731部隊姐妹機構1644部隊隊員的舊藏，真實記錄了當時日軍細菌戰部隊的活動情況和相關研究，是日軍細菌戰罪行的鐵證。

《戰爭與醫學醫療研究會會刊》則從學術研究的角度，為深入了解當時日軍在細菌戰與醫學醫療方面的關聯提供了重要參考。

中外學者捐贈大量侵華日軍細菌戰刊物史料。（央視新聞）

此外，日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也此次捐贈的《驗證・100部隊——關東軍軍馬防疫廠的細菌戰研究》、來自新加坡的獨立學者林少彬捐贈的10箱相關書刊資料，以及73歲的中國細菌戰受害者訴訟原告團團長王選捐贈的《中歸聯》期刊。