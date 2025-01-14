日本地震｜氣象廳：南海海槽地震概率現象沒增加

日本九州發生6.8級地震，氣象廳隨後表明，調查結果顯示，不存在任何可能增加南海海槽地震發生概率的現象。



九州宮崎縣附近海域1月13日晚上發生6.8級地震，宮崎縣和高知縣南部發布海嘯預警，預計海嘯浪高可達一米。當局敦促民眾遠離水域，日媒報道稱，縣首府宮崎市後來記錄到20厘米的海嘯。

這次地震雖然沒有造成人員傷亡，但引發對南海海槽可能發生地震的擔憂。

南海海槽是指本州駿河灣至九州以東海面的一道海槽，由菲律賓海板塊和阿穆爾板塊的裂張運動形成，海槽深度為4000米至4800米。

宮崎縣去年8月發生7.1級地震，氣象當局當時向高知、愛媛、大分、宮崎和鹿兒島各縣發出海嘯預警，並首次發布「日本南海海槽地震臨時情報——巨大地震預警」。

南海海槽沿線大約每100年至150年就會發生一次大規模地震，如果附近地區發生強烈地震，可能預示着南海海槽即將發生大地震。

日本自2017年設立南海海槽地震評估，早前報告預估，南海海槽在30年裏發生大地震的可能性約為70%。

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這次宮崎縣地震過後，日本當局也立即調查此次地震是否與南海海槽有關。不過氣象廳13日較後時間的聲明指，根據調查結果，「我們認為與正常情況相比，不存在任何可能增加南海海槽地震發生概率的現象」。

氣象廳仍然敦促民眾保持警惕，強調地震隨時可能發生。

早前報道稱，距離這次震中最近的伊方核電站和川內核電站均未報告異常情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

