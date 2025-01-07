北海道岸邊湧現大量沙甸魚屍體！綿延900米　網民憂為地震先兆

日本北海道南部松前町海岸，於2024年12月底發現漂來大量沙甸魚屍，原因不明，引發網友擔憂。由於正值日本新年假期，沒有業者能夠處理，放置至今。松前町於1月6日開始研議回收魚屍方式，還不確定何時能回收完畢。



目前不清楚沙甸魚屍飄來的原因。（X / @hokkaidowebnews）

目前不清楚沙甸魚屍飄來的原因。（X / @hokkaidowebnews）

綜合北海道放送等日媒報道，北海道松前町職員去年12月29日發現江良海岸附近出現沙甸魚屍。隔日進行調查後，確認長約900米海岸堆滿大量沙甸魚。大量沙甸魚屍的出現可能與海水溫度、遭大型魚類追逐等因素有關，目前尚不清楚這次大量魚屍漂到岸邊的確切原因。

由於氣溫低且海岸距離住宅區有一段距離，松前町尚未接獲民眾抱怨聞到腐臭味。而發現魚屍的時間點正值日本新年假期，找不到業者處理，當地政府只能暫時將魚屍留在海岸，直到今日才討論回收方式，但目前尚未決定回收作業開始期間。

據報道，沙甸魚屍的量多到無法人工回收，但使用重機等進行回收將混入土砂，難以用焚燒的方式處理魚屍。安排搬運業者等也需要花上一段時間。

松前町海岸2021年12月也曾出現大量沙甸魚屍。看到同樣的狀況再次出現，引發部分網友擔憂：

．「會不會是地震前兆？」

．「新年期間發生這種事，感覺是不好的預兆」



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