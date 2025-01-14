2中國女子神戶遭列車撞死　閉路電視畫面曝光　疑誤入鐵軌釀慘劇

日本兵庫縣神戶市1月9日晚上，2名20多歲中國籍女遊客在鐵路平交道內等紅綠燈時遭列車撞死。近日事發前1分半鐘的閉路電視畫面曝光，2人疑似誤把鐵軌認作「信號燈等待區」，站在護欄內側才釀成慘劇。



綜合日媒報道，山陽電鐵一列由神戶三宮駛往山陽姬路的列車駛到西舞子與大藏谷站之間的平交道時發生意外。

2025年1月9日下午，日本神戶市兵庫縣一處鐵路和公路平交道，有2名中國女遊客疑遭列車撞擊身亡。她們疑似因錯誤站在軌道上等交通燈導致事故發生。圖為曝光的事發前1分半鐘的閉路電視畫面。（YouTube/ @ANNnewsCH）

警方調查發現，事故發生前，被撞的兩名女性站在公路和鐵路平交道口，被禁止通行護欄攔住。據推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。

一男子發現兩名女子重傷倒地後報警，其中一人當場身亡，另一人送院後亦證實不治。當地警方表示，事後在現場發現兩本中國護照。

2人站在鐵道與公路之間的隔離區內。（騰訊新聞）

列車司機稱事發前沒有察覺：「我看不到她們，因為她們在鐵路道口被電線桿擋住了。」警方還在調查具體情況。

據報道山陽電鐵表示，自2009年以來該平交道曾發生4宗事故、導致1人死亡。一位80多歲男居民說：「這裏很危險，因為離國道和鐵軌都很近，只能在斜坡上等紅綠燈。如果不是當地人，可能會感到不安並站在鐵軌上。 」