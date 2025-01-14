2中國女子神戶遭列車撞死 閉路電視畫面曝光 疑誤入鐵軌釀慘劇
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日本兵庫縣神戶市1月9日晚上，2名20多歲中國籍女遊客在鐵路平交道內等紅綠燈時遭列車撞死。近日事發前1分半鐘的閉路電視畫面曝光，2人疑似誤把鐵軌認作「信號燈等待區」，站在護欄內側才釀成慘劇。
綜合日媒報道，山陽電鐵一列由神戶三宮駛往山陽姬路的列車駛到西舞子與大藏谷站之間的平交道時發生意外。
警方調查發現，事故發生前，被撞的兩名女性站在公路和鐵路平交道口，被禁止通行護欄攔住。據推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。
一男子發現兩名女子重傷倒地後報警，其中一人當場身亡，另一人送院後亦證實不治。當地警方表示，事後在現場發現兩本中國護照。
列車司機稱事發前沒有察覺：「我看不到她們，因為她們在鐵路道口被電線桿擋住了。」警方還在調查具體情況。
據報道山陽電鐵表示，自2009年以來該平交道曾發生4宗事故、導致1人死亡。一位80多歲男居民說：「這裏很危險，因為離國道和鐵軌都很近，只能在斜坡上等紅綠燈。如果不是當地人，可能會感到不安並站在鐵軌上。 」
2中國女子命喪神戶 疑站錯平交道位置遭列車撞死日本法政大學韓國女留學生揮錘擊傷8人 稱受欺凌遂報復同學日本農林水產大臣訪華 商討恢復進口水產日本九州海域6.9級地震 宮崎錄20cm高海嘯 官：未來1周提防強震