美司法部計劃公開檢察官報告　指控特朗普試圖推翻2020年選舉結果

美國司法部周二（1月14日）稱計劃公布特別檢察官史密斯（Jack Smith）關於候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖推翻2020年大選結果的最終報告。此次是這位檢察官離職前的最後之舉，他所審理的歷史性刑事案件因特朗普11月的大選勝利而受阻。



預計該報告將詳細介紹史密斯對特朗普提出的四項起訴，指控這位共和黨當選總統在2020年被民主黨總統拜登（Joe Biden）擊敗後密謀阻撓收集和認證選票。報告的第二部分則詳細介紹了史密斯指控特朗普在2021年離開白宮後，非法保留敏感國家安全文件。

史密斯主導調查及起訴特朗普兩項國家安全罪名，分別涉及特朗普機密文件案及干預2020年大選案。特朗普去年10月在一次電話訪問中揚言，上任後會在兩秒內開除史密斯。此前，《紐約時報》2024年11月13日引述消息人士稱，史密斯計劃在候任總統特朗普2025年上任之前完成手頭上的工作，並帶團隊辭職，以免遭特朗普開除。

2024年，美國候任總統特朗普曾說要在宣上任的「兩秒內」解僱司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)，後者表示會趕在特朗普上任前主動辭職。（Getty Images）

特朗普對所有指控均表示不認罪，並經常攻擊史密斯「精神錯亂」，稱這些案件是出於政治動機，旨在破壞他的競選和政治運動。

史密斯的調查得出結論指，特朗普在2020年大選後散布選民普遍舞弊的虛假說法，並向州立法者施壓，要求他們不要認證投票結果；還試圖在拜登實際獲勝的州，利用承諾投票給特朗普的選舉人群體進行欺詐，企圖阻止國會認證拜登獲勝。

這項行動最終導致2021年1月6日的國會山騷亂，當時一群特朗普的支持者衝進國會，試圖阻止立法者認證投票結果，但沒有成功。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

在特朗普贏得大選之前，史密斯的案件就已經面臨法律障礙，包括因為特朗普堅稱他不能因作為總統採取的官方行為而被起訴，導致該程序暫停數月。

美國最高法院的保守派多數基本上站在特朗普這邊，給予前總統廣泛的刑事起訴豁免權。