中泰國際﹕特朗普對華政策影響中國資產風險偏好　另薦美的等10股

中泰國際發表報告，指出2024年年末以來港股持續受到聯儲局減息預期收斂帶來的流動性壓力。202年特朗普正式上任後相關對華政策取態將是影響市場對中國資產風險偏好的重要因素。儘管外部壓力進一步上升，但內部基本面邊際改善、政策托底預期和低估值企穩均為港股大盤提供一定的支撐力。上季經濟基本面資料出現邊際改善，中國12月官方製造業PMI連續三個月擴張，不過，11月中國信貸脈衝指數創下2018年以來新低，中國10年期債息及離岸人民幣先後跌破重要關口，反映市場信心仍需進一步政策刺激提振。



當前恒指的預測PE企穩於9倍以上，主要受到財政刺激加大規模托底內部經濟和應對外部衝擊的政策底支撐。2024年12月重要政策會議釋出包括提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、適時降準降息、大力提振消費等積極政策信號，不過預計政策整體支持的力度和節奏仍較為溫和。一方面，聯儲局降息預期放緩，特朗普對華政策態度暫時不明朗，財政政策需要留足「發展與安全」的應對空間。另一方面，統籌高品質發展和高水準安全仍是政策基調，政策支持的力度更多以應對穩增長超預期失速的托底為主。該行預計在該路徑下，消費與投資信心的恢復是一個較長及較漸進的過程，經濟資料有實質性及可持續性的改善仍需較長時間。

美國經濟資料保持穩健，服務業景氣持續擴張，新增非農大超預期，通脹下行節奏反復，均表明美國實際需求較預期更有韌性，美元指數及10年期美債收益率保持高位震盪。考慮到聯儲局將放緩降息節奏，當前美國基本面亦相對海外主要經濟體更強，預計強美元及高無風險利率會維持較長一段時間，港股的估值及流動性無可避免仍會持續承壓。

恒指18500點較具出手價值

恒生指數上行空間仍受制於較疲弱的盈利預期，未來增量財政政策規模仍有不確定性，以及較高的美元無風險利率預期維持更長時間料持續壓制港股流動性。預計恒生指數短期仍以震盪結構性行情為主，低買高賣為上策，風險溢價模型指向18,500點有較高出手價值。

策略上，建議關注：1) 在特朗普對華政策更明晰之前，對於外資持股佔比較多的平台經濟等保持偏謹慎態度。部分估值跌入歷史低位、業績相對穩健且回購行為積極的平台經濟巨頭或在制裁風險緩解後迎低位配置機會；2）關注受「以舊換新」政策擴圍提振的相關消費電子、家裝消費品；3）春節假期前夕，部分假期消費概念，如食品飲料、餐飲、博彩、航空、文旅相關股份或有階段性機會；4）中美製造業復蘇、新能源及AI等下游需求推動，供需改善的銅礦有色；5) 具有安全墊且攻守兼備的電訊、能源、銀行、公用事業等高息股。

推薦統一企業等10股

結合中泰國際行業分析師的觀點，1月金股推薦如下：中海油（0883）、美的（0300）、中國電信（0728）、同程旅遊（0780）、統一企業（0220）、滙豐控股（0005）、紫金礦業（2899）、信達生物（1801）、比亞迪（1211）、長江基建（1038）。