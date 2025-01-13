特朗普揚言吞併加拿大　加國91歲前總理撰文反擊：清醒一下吧

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言吞併加拿大，1月11日加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）於91歲生日之際發文反擊稱「清醒一下吧」（Give your head a shake!），又指加拿大是世界上最好國家，特朗普使加拿大人前所未有地團結。此言論獲得不少網民點讚。



克雷蒂安在加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）發文，稱今年要給自己一份「生日禮物」，指責特朗普不可接受地侮辱加拿大、侵犯該國主權。

他指「清醒一下吧！有什麼使你覺得加拿大人會放棄世上最好的國家（沒錯，我們就是），然後去加入美國？」

加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）於91歲生日之際發文回擊特朗普，稱其欲吞併加拿大的企圖是對加拿大的威脅和侮辱，強調特朗普一開口就讓加拿大人更加團結。圖為1993年的克雷蒂安。（Getty Images）

他強調加拿大在同情、理解、寬容以及幫助不同背景和信仰的人們和諧共處方面上，取得令世界羨慕的成就；還建立一個強大的社會安全網，尤其在公共醫療保健方面，堅持保護弱勢群體的原則。克雷蒂安又指，這正是特朗普和美國沒做到的。

他稱在戰爭方面，加拿大為了自由價值參加兩次世界大戰，比美國早好幾年，當美國想把鄰國拖入不公且破壞穩定的伊拉克戰爭，也被加方勇敢拒絕。

2025年1月12日，在加拿大前總理克雷蒂安（Jean Cretien）撰文回擊特朗普「要加拿大做美國第51州」言論後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在社交平台X上發圖文支持克雷蒂安。（X/ @JustinTrudeau）

他指很高興加拿大各政黨團結一致反擊特朗普，就連謀求魁北克獨立的魁人政團（Bloc Quebecois）也不例外。

克雷蒂安稱特朗普還在威脅很多國家，加拿大需聯合丹麥、巴拿馬、墨西哥以及歐盟諸國召開會議，共同商議抵抗特朗普：「特朗普先生每次開口說話，都為我們所有人創造新盟友。」