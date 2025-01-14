禁令生效在即　TikTok「難民」湧小紅書　用戶：這是美國式抗議

美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令1月19日生效，在禁令迫近前，一批自稱TikTok難民（TikTok Refugee）的用戶湧向另一中國社交網站App小紅書，令小紅書1月13日登上美國App Store下載量第1位。有「難民」表示這是美國式抗議，也有用戶稱是對政府的冷對抗。



綜合7News、英國廣播公司（BBC）報道，小紅書湧現一班以英文留言或上傳英語短片的用戶，他們更會以TikTok Refugee（TikTok難民）自稱。另一方面，TikTok平台也出現不少影片，呼籲用戶在禁令前轉到小紅書。

除了小紅書外，TikTok母公司字節跳動旗下的另一社交平台App「Lemon8」也在1月13日位居美國App Store下載量第2位。

有「難民」在小紅書上傳影片稱，這行動是美國式抗議（American protest），「我們美國人不會回去用Meta（Facebook母公司）…… 我們要發聲，我們要讓聲音被聽到…… 這是我們的抗議。」

美國猶他州37歲居民Sarah Fotheringham向英國廣播公司指，這是對政府的冷對抗，「我只是簡單的人，過簡單生活」，她稱「我並沒有中國欠缺的東西，如果他們那麼想要我的數據，他們可以得到它。」

維珍尼亞州時裝設計師Marcus Robinson也在小紅書開新帳戶，以分享自己的品牌、走在潮流前端，他稱開戶條款是看不憧的中文，令他有些猶豫，不過最後還是要「抓住機會」。