印度駭人強姦案　「賤民」少女指5年來遭62人性侵　警拘44人

印度再爆出駭人強姦案，喀拉拉邦（Kerala）一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的18歲女子講述過去5年來遭多達62人性侵，引發廣泛關注，警方至今拘捕44人，並正辨認其他疑涉案人士，被捕人數有可能進一步上升。



18歲女子在參與一個性別意識計劃（gender awareness programme.）期間，向輔導員小組講述自己曾遭輪姦的經歷，使事件曝光，警方成立逾30人的隊伍調查。

根據女子向警方講述，有關事件自她13歲開始，最初是一名鄰居強姦她。在女子指控的62人中，警方已辨認其中58人，部份人尚未成年，至今有44人被捕，警方仍在追尋其他涉案件。

印度不時爆出駭人強姦案，2024年8月，加爾各答一名女實習醫生被發現死於一間公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）一間醫科大學駐院醫生參加示威，譴責案件。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，根據警方所指，最早被捕的28人年齡介乎17至47歲，這些人包括女子的鄰居、體育教練及她父親的朋友。

警方稱，調查顯示女子在至少5個場合遭受輪姦，包括2024年1月在喀拉拉邦一間醫院內發生，另曾在一架車輛內發生。

印媒News Minute指，女子的鄰居更涉嫌曾在犯案期間拍下不雅照片與影片，並向他人分享。

當地兒童福利委員會（Child Welfare Committee）的律師向傳媒講述，女子是一名運動員，參加各種體育訓練營，此可能增加她遭侵犯的機會。

此事也引起政界關注，國會領袖Kodikunnil Suresh要求印度中央調查局（CBI）嚴查，「少女在一間醫院遭受強姦，震驚喀拉拉邦的良知。」他又促請警方好好保護少女及其家人。