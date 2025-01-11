印度多條村莊現怪病　逾30居民集體狂脫髮　致病元凶竟是「它」？

印媒1月8日稱，印度西部Maharashtra邦的村莊近期出現怪異現象，超過30多名村民突然集體嚴重脫髮，有人甚至在短短數天變成禿頭。經專家初步調查後發現，大部份發病村民頭皮皆被真菌感染，惟仍需進行更多檢測，才能知道導致村民脫髮的確切原因。



印媒《今日印度》8日報道，當地郊區的Bondgaon、Kalwad和Hingna等3個村莊最近陸續出現村民集體落髮的現象，約有30至40名村民深受怪病所困擾。

一名婆婆接受訪問表示，她5日起開始莫名其妙地嚴重脫髮；另有一名年輕人表示，過去10天他的髮線急劇減少，甚至連鬍鬚也脫落。

印媒2025年1月8日報道，印度西部Maharashtra邦的村莊近期出現怪異現象，超過30多名村民突然集體嚴重脫髮，有人甚至在短短數天變成禿頭。（Getty/示意圖，非當事人）

報道稱，在最嚴重的情況下，有人甚至在幾天之內就完全失去所有頭髮。事件曝光後，整個地區陷入了恐慌。

地區衛生部門報到村長的通報後，緊急派出官員赴當地對掉髮的民眾進行檢查，一名專家表示，大約99%的病例的頭皮都被真菌感染，但對於真菌從何而來，目前還不清楚。

2023年4月19日，印度國旗在印度孟買（Mumbai）總部的印度證券交易委員會的標誌前飄揚。（Reuters）

他們已從3個村莊採集水樣本送驗，檢查水中是否含有會加重真菌感染的重金屬。檢測結果預計將在2到3天出爐，但目前仍未知道真菌感染是否就是直接導致脫髮的原因。