逮捕尹錫悅｜韓國公調處清晨抵官邸準備行動　執政黨議員人鏈阻撓

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）於周三（1月15日）清晨再度展開逮捕總統尹錫悅的行動。公調處車輛於當地清晨5時前，已抵達尹錫悅的官邸前。韓聯社引述警方數據稱，現場約6,500名尹錫悅的支持者聚集。另有約30名執政國民力量黨議員於官邸外，組成人鏈抵阻擋公調處執行逮捕令。



圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悅的逮捕令，官邸大門有總統府警衛處人員守候。（Reuters）

韓聯社報道，當地清晨4時20分左右，公調處車輛抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸前。附近的行人天橋上，有警察列隊向官邸走去，推測是參與逮捕的成員。

而在當日凌晨3時30分左右，約100輛警車已在官邸周圍列隊，官邸前兩條車道設有路障封鎖。尹錫悅的支持者徹夜聚集抗議逮捕，警方非正式估計有6,500人。加上數十名人民力量黨議員在官邸入口試圖阻撓，媒體稱現場氣氛緊張。

圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悅的逮捕令，官邸附近泊有數輛用於阻礙行動的巴士及汽車。（Reuters）

根據韓聯社此前報道，警方14日透露，將調動國家調查本部特別調查小組及首爾、京畿南道、京畿北道、仁川廳都市調查組等約1000名人員執行逮捕令。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）尋求拘捕總統尹錫悅的行動一直未成功，公調處1月14日表示，已獲負責總統官邸週邊警衛任務的第55警衛隊批准，以在執行拘留令時進入官邸，但據韓聯社指，總統警衛處否認此說法。