TikTok「難民」湧入小紅書發帖：想要中國電動車但美國不賣

美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令1月19日生效，在禁令迫近前，逾50萬「TikTok難民」湧向另一中國社交平台小紅書。有人指從小紅書上發現中國電動車竟如此物美價廉，但在美國卻因為這些車來自中國而不得售賣。



美國科技媒體InsideEVs於14日報道，一位美國女網民逛完小紅書後回到TikTok發影片表示，自己非常想要來自中國的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。

2025年1月14日，美國TikTok用戶表示，自己上中國社交平台小紅書看到了粉色比亞迪海豚電動車，自稱非常想要但美國政府不允許購買。（TikTok/ @heyyitssalex）

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

「它是粉色的，大約1.5萬美元（約11.7萬港元），非常實惠而且有很多的功能。」

影片中介紹了這款車的各種優點，女子最後表示，由於無法在美國購買比亞迪海豚而感到相當失望，因為他們國家對中國製造的電動車徵收大量關稅。

另一位男網民也在TikTok發影片，用中文大讚「中國車是最好的！」並向美國人介紹幾款熱門車型，包括仰望U8、小米SU7等。

美國TikTok用戶發影片大讚中國汽車，並向介紹了幾款熱門中國車型。（TikTok/ @redlineraphael）

影片之下有不少網民評論，有人指「美國憎恨真正的自由和公平市場，因為他們知道，自己會被中國及其製造業甩在一邊。」又有人「他們有更好的手機和不允許在這裡銷售的汽車，太瘋狂了」、「我相信中國領先美國多年，因為相比對於股東，他們更關心創新。」