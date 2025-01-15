禁令生效在即　逾五十萬「TikTok難民」湧入小紅書

路透社報道，美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令1月19日生效，在禁令迫近前，超五十萬自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）的用戶湧向另一中國社交媒體App小紅書，令小紅書1月13日登上美國App Store下載量第1位。



據報道，周一（13日），在小紅書上名為「TikTok難民」的直播聊天中，超過五萬名美國和中國用戶加入了聊天室。資深的中國用戶雖然對此有些困惑，但他們還是對新來的美國用戶表示了歡迎，並就食品、青年失業等話題與他們交換了看法。

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一位小紅書內部人士告訴路透社，在短短兩天內，就有超過七十萬名新用戶加入小紅書。小紅書則暫未向路透社證實有關說法。

如此大規模的湧入似乎有點讓小紅書措手不及，另兩位熟悉該公司的消息人士向路透社透露，他們正在努力尋找方法來審查英文內容，並開發英譯中的工具。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（App Store截圖）

小紅書目前僅有國內版本，而不是如抖音將APP分成海外（即Tiktok）和國內兩種版本。而TikTok目前約有 1.7億美國人使用，約佔全國人口一半。