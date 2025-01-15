洛杉磯山火｜馬斯克出動Cybertruck為災區供網絡 向車主致歉
撰文：藺思含
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世界首富、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）1月13日凌晨在社交平台X（舊Twitter）表示，將把預計在未來幾天交付給加州車主的Cybertruck派往受山火影響的災區，用作「移動基地站」給受災民眾提供免費網絡服務。
馬斯克表示：「對加州那些期待未來幾天收到Cybertruck的人，我感到抱歉。我們需要用這些車作移動基站，在洛杉磯斷網的區域給Starlink網絡終端供電。」
據美國AOL新聞網報道，馬斯克旗下的Starlink同日宣布，將為受山火影響的居民免費提供服務。但報道指出，實際上尚未安裝天線的新用戶仍需花350美元（約2726港元）購買Starlink硬件。
馬斯克還表示，受影響的Cybertruck車主將在本周之內收到新車。
山火於上周二開始以來，馬斯克被指散播不實消息、在X上煽動網民對民主黨的憤怒情緒。上周日（1月12日），馬斯克開始向災區分發物資、與消防員和其他救災人員會面。
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