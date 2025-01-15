洛杉磯山火｜史上最高159億彩票得主變苦主　海景豪宅付之一炬

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國威力球樂透史上最高額獎金（20.4億美元，約159億港元）得主、現年30歲的卡斯楚（Edwin Castro），近日成為洛杉磯山火受災戶。



他位於加州馬利布、價值385萬美元（約2998萬港元）的海景豪宅，付之一炬。

美國威力球彩票史上最高額獎金得主卡斯楚（X@EdwinCastr99605）

卡斯楚成為洛杉磯山火受災戶，他位於加州馬利布價值385萬美元的海景豪宅付之一炬。（X@EdwinCastr99605）

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威力球彩票於2022年11月開出史上最高額獎金20.4億美元，卡斯楚中獎後扣除稅金共領到約10億美元（約78億港元），他選擇在馬利布、艾塔迪那、荷里活山莊等地購置房產。

報導指出，其位於馬利布的海景豪宅，遭7日起延燒的「斷崖野火」波及，整棟燒毀。另一棟位於荷里活山莊、價值2550萬美元（約2億港元）的豪宅也受火勢威脅；位於艾塔迪那398萬美元（約3099萬港元）的住房與當年購買的加油站現仍無恙。

這張攝於2025年1月10日的鳥瞰圖中，可以看到美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德社區（Pacific Palisades）發生大火後被燒毀的房屋殘骸。（Reuters）

美國洛杉磯多處山火持續肆虐，目前至少11人死亡，超過1萬棟建築被燒毀。據英國媒體報道， 旅居加州的哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）探訪了位於帕薩迪納市（Pasadena）的一個救援中心，在那裡與救援人員和受火災影響的受災者會面，圖為哈里與帕薩迪納市長擁抱。（網絡圖片）

加州山火：2025年1月11日，美國加州洛杉磯Brentwood地區，一架直升機在濃煙和大火上空飛過。（Reuters）

2025年1月12日，美國加州，圖為洛杉磯大火中的災民返回住處尋找愛犬，最終在鄰居家中找回。（截圖自X@dog_rates）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】