洛杉磯山火｜史上最高159億彩票得主變苦主 海景豪宅付之一炬
撰文：聯合新聞網
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美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國威力球樂透史上最高額獎金（20.4億美元，約159億港元）得主、現年30歲的卡斯楚（Edwin Castro），近日成為洛杉磯山火受災戶。
他位於加州馬利布、價值385萬美元（約2998萬港元）的海景豪宅，付之一炬。
常在社交平台炫富 卻也曾回饋社區 點圖放大看看卡斯楚的豪宅及更多他分享的照片：
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威力球彩票於2022年11月開出史上最高額獎金20.4億美元，卡斯楚中獎後扣除稅金共領到約10億美元（約78億港元），他選擇在馬利布、艾塔迪那、荷里活山莊等地購置房產。
報導指出，其位於馬利布的海景豪宅，遭7日起延燒的「斷崖野火」波及，整棟燒毀。另一棟位於荷里活山莊、價值2550萬美元（約2億港元）的豪宅也受火勢威脅；位於艾塔迪那398萬美元（約3099萬港元）的住房與當年購買的加油站現仍無恙。
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