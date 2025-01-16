窮遊攻略：全球10大最便宜旅遊國家前4在亞洲　最平每天僅花140元

探索世界各地的旅遊目的地時，預算通常是一個重要考量因素。對於那些希望在有限預算下體驗不同文化和風情的旅行者來說，選擇前往成本較低的目的地可以讓旅程更加輕鬆和愉快。美媒以每人每天平均花費，包括住宿、餐飲在內費用，整理出全球10個「最便宜的旅遊國家」，其中有4個國家位於亞洲。



總部位於美國的《Kiplinger》上周四（9日）發布全球10個最便宜旅遊國家排行榜，其中最便宜旅遊國家是老撾，其次是越南、印尼、泰國、南非、土耳其、墨西哥、哥斯達黎加（Costa Rica）、多米尼加（Dominican Republic）和葡萄牙。

總部位於美國的《Kiplinger》上周四（9日）發布全球10個最便宜旅遊國家排行榜，其中最便宜旅遊國家是老撾。老撾平均每天花費18美元（約140港元），包括住宿費用5.68美元，餐飲費用9.10美元。圖為2024年4月10日，中老鐵路進入老撾的波頓特別經濟區。（Getty）

老撾平均每天花費18美元（約140港元），包括住宿費用5.68美元，餐飲費用9.10美元。越南平均每天花費61美元，住宿費用29美元，餐飲費用14美元。印尼平均每天花費72美元，住宿32美元，餐飲27美元，泰國平均每天花費102美元，住宿39美元，餐飲30美元。

南非平均每天花費108美元，住宿花費50美元， 每天餐飲費用36美元。

第6名的土耳其平均每天花費124美元，住宿費用50美元， 餐飲31美元，墨西哥平均每天花費126美元住宿43美元，餐飲費用42美元，哥斯大黎加平均每天花費133美元，住宿費用59美元，餐飲41美元，多明尼加平均每天花費144美元，住宿費用88美元，餐飲費用38美元，葡萄牙（Portugal） 平均每天花費178美元，住宿64美元，餐飲費用73美元。