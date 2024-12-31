除夕｜8個全球各地趣怪慶祝習俗　拉美傳統保你來年大把旅遊運

每年12月31日，世界各地的民眾都會齊聚一堂，揮手告別舊年，迎接新年，相信很多人都迫不及待歡迎2025年的到來。當時鐘倒數到午夜時，與朋友把酒言歡和觀賞煙花演出都是熱門節目，但原來全球各地還有許多其他傳統方式來送舊迎新。從奇怪到奇妙，以下是世界各地一些獨特的除夕慶祝傳統，其中更有能為你全年帶來「旅遊運」有趣慶祝習俗。



希臘：家門外懸掛洋蔥

希臘懸掛洋蔥的傳統源遠流長。自古希臘以來，洋蔥就因其即使被忽視，也能發芽的能力而備受尊崇，蘊含重生、繁衍和再生的象徵意義。

洋蔥配南瓜，可炒可做湯，是抗癌好幫手。（용증 노@Pixabay）

據信，在家門上掛一個洋蔥可以促進來年個人的成長和家庭的繁榮。這個儀式通常在元旦的教堂禮拜之後舉行，家家戶戶都會帶一顆洋蔥回家，掛在入口附近，以迎接新的開始，趨吉避兇。

菲律賓：享用12個球狀水果

在新年前夕，菲律賓的家庭一定會擺12個球狀水果在餐台上，因為他們認為這些水果是圓形的，象徵著繁榮。至於數量方面，每種水果代表一年中的一個月。在午夜晚餐時，水果會通常成為餐桌上的主角。

愛爾蘭：敲打砂煲罌罉

下油後加熱平底鍋（圖片來源：Youtube@Ting's Bistro）

當世界各地的時鐘敲響午夜時分，許多愛爾蘭人會走上街頭，擊打砂煲罌罉，迎接新年的來臨。這項傳統在世界各地流傳，從英國到澳洲，但人們普遍認為這項傳統源自愛爾蘭。據說此舉可以驅除邪靈和負面情緒，為來年的幸福鋪路。

捷克：切蘋果預測來年運情

臨近新年，捷克人傳統上會將蘋果切開兩半，以預測來年的運情。如果蘋果核心被星形包圍，那麼你將迎來美好而幸運的一年。如果核心呈十字形，你可能會面臨諸事不順的12 個月。

丹麥：跳凳仔

在丹麥，當時鐘敲響午夜時分，按照傳統人們會站在椅子上然後跳落地。丹麥人相信，透過在一年的最後時刻「腳踏實地」地度過，人們可以精神飽滿地迎接新的一年，將過去一年中的任何消極和負面的情緒拋諸腦後。

西班牙：食12粒葡萄

李美慧曬自家種植的葡萄。(ig圖片)

在元旦前的一分鐘，西班牙人傳統上要食12粒葡萄。人們認為這項習俗會為來年帶來好運和福氣，並能趨吉避兇。新年食葡萄在拉丁美洲和印尼也很常見。

拉丁美洲：拖住空喼行街街

2022年7月7日，德國舍訥費爾德（Schönefeld），當地學校暑假第一天，人們帶着行李箱走過柏林勃蘭登堡機場（Brandenburg Airport）1號航站樓離境大廳。（Getty）

在拉丁美洲，熱衷於旅行的旅遊達人會拖住空空如也的行李箱在街上散步來迎接新年。人們認為此舉將確保來年充滿旅行和冒險。為了追求刺激，有人甚至會拖住空喼鬥快跑。

德國：深情一吻

湯賀蘭（Tom Holland）與Zendaya呢一吻喺現實生活中再現﹗（IG：@tomholland2013）

這個習俗源自德國民間傳說，西方國家的民眾大多有在午夜接吻的傳統。這個習俗自公元 4世紀就已存在，人們認為這一吻能為你和你的愛人在來年帶來共同的好運。