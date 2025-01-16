俄羅斯與烏克蘭在阿聯酋斡旋下再次交換戰俘 各釋25人
撰文：聯合早報
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在阿聯酋斡旋下，俄羅斯和烏克蘭各交換25名戰俘。
法新社報道，俄羅斯國防部周三（1月15日）在社交媒體Telegram宣布：「經過談判，25名俄羅斯士兵從烏克蘭控制的領土回國。作為交換，25名烏克蘭人也被移交回國。」
聲明說，這些俄羅斯戰俘目前在白羅斯接受醫療和心理支持，之後將回到俄羅斯接受進一步治療。
烏克蘭戰俘事務協調中心透露，獲釋囚犯中最年輕的為24歲，最年長為60歲。
該中心在Telegram上發聲明說：「傷者遭受各種傷害，包括失明、肢體截肢、複雜的槍傷和爆炸相關傷害。」
烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）周三下午在社交媒體發文說，25名被俘烏克蘭軍人和平民當天被俄方釋放回國。
澤連斯基也感謝阿聯酋的幫助，「使今天的活動成為可能」。阿聯酋此前曾促成過類似的戰俘交換。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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