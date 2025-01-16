丹麥首相與特朗普通電話　重申格陵蘭島獨立取決於它自己

據路透社報道，當地時間1月15日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，她已與美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通過電話，並告訴他，格陵蘭島的獨立取決於它自己。



當地時間1月15日，丹麥首相辦公室發布消息稱，弗雷澤里克森當天與特朗普進行了通話。

消息指出，在通話中，弗雷澤里克森強調了加強北極安全的重要性，稱丹麥王國準備為此承擔更大的責任。

弗雷澤里克森還提到了格陵蘭島自治政府總理埃格德（Múte Egede）的聲明，即格陵蘭島不可出售，並表示，格陵蘭島的獨立取決於它自己。

2025年1月8日，在美國候任總統特朗普（左）聲稱「不排除採取軍事行動奪取格陵蘭」後，法國外交部長巴羅（右）警告他不要威脅歐盟主權邊界。（Reuters）

在通話中，弗雷澤里克森強調，丹麥公司為美國的增長和就業做出了貢獻，歐盟和美國在加強貿易方面擁有共同利益。

雙方還討論了俄烏衝突、中東局勢等問題，談話持續了45分鐘。

此前，特朗普揚言要買下格陵蘭島，還聲稱「格陵蘭島人民很樂意格陵蘭成為美利堅合眾國的一個州」。他還威脅說，如果他無法得償所願，將加徵關稅，甚至進行軍事干預。

格陵蘭島位於北美洲東北部，北冰洋和大西洋之間，是世界第一大島，人口為5.7萬，曾是丹麥的殖民地，於1979年實現自治，擁有自己的議會。不過，這座島嶼仍是丹麥的領土，國防和外交事務由丹麥政府掌管。如今，埃格德和許多格陵蘭人正在為實現獨立而努力，他們希望最終與丹麥脫離。

埃格德13日在格陵蘭島首都努克舉行的新聞發布會上表示，格陵蘭沒有興趣成為美國的一部份，但願意同美國建立更緊密的防務和商業關係。

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