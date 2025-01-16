耶倫卸任前警告　延長特朗普減稅政策恐擾亂美國市場

即將卸任的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）警告，下一任政府延長2017年共和黨減稅政策的計畫可能會擾亂金融市場，並使得已經充滿挑戰的美國財政前景惡化。



據彭博社報導，耶倫星期三（1月15日）說：「當前預算政策下的預期財政路徑根本不可持續，不採取行動或採取加劇預期赤字的行動，可能產生可怕的後果。」這可能是她在任內的最後一次講話。

耶倫在紐約商業經濟協會發表講話時說，按照特朗普的計畫延長其第一個任期內的減稅政策「可能會削弱我們國家的實力，從美債市場的韌性到美元價值，甚至會在未來引發債務危機」。

2025年1月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮羅斯福廳，就美國最新的經濟狀況、就業報告發表講話。（Reuters）

她還指出，這種「錯誤的經濟決策」將影響長期經濟前景，給下一代帶來沉重負擔。

耶倫在講話中還極力為拜登政府的政策辯護，強調美國經濟相對於其他主要經濟體的強勁表現。她還強調了保持就業強勁，而不是僅僅關注通脹的好處。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

