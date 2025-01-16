TikTok擬19日關閉美國程式　兩日70萬「TikTok難民」湧入小紅書

美國針對TikTok的「不賣就禁」禁令將在1月19日生效，大量自稱「TikTok難民」的美國用戶近日湧入中國另一社交平台「小紅書」，蘋果美國地區的應用程式商店（AppleStore），小紅書下載量於1月13日就升至免費榜首位。



路透社引述消息人士稱，TikTok計劃周日（19日）開始向美國用戶關閉其應用程式，而與小紅書公司密切的人士稱，僅在過去兩天，就有超過70萬新用戶加入小紅書。據數據分析公司評估，小紅書過去一周在美國的下載量，與去年同期相比增長超過200%，較前一周增長194%。



美國「不賣就禁」禁令將在1月19日生效

路透社報道，除非美國聯邦最高法院下令暫緩禁令，否則隸屬中國母公司字節跳動（ByteDance）的TikTok計劃19日起向美國用戶關閉應用程式。

根據TikTok的計劃，試圖打開該應用程式的用戶將看到一條彈出訊息，引導他們進入一個展示禁令資料的網站。報道指出，TikTok的做法比禁令規定更徹底，該法規要求蘋果、Google停止提供下載，但現有用戶原本可以繼續使用一段時間。

中美用戶交流廣泛話題

面對TikTok料將停用，美國已登記TikTok的1.7億用戶中，有部份湧入小紅書，他們在小紅書新增「tiktokrefugee」一詞，以自稱「TikTok難民」與中國網友展開互動。截至1月15日，小紅書「tiktokrefugee」話題至少獲3.3億瀏覽，723.8萬討論。

1月15日，許多中國用戶發布自拍照和「歡迎TikTok難民」的留言，並熱切地向美國用戶回應中國流行菜、城市旅遊景點，甚至中國生育政策等話題。

路透社：平台研方法審查英文內容

兩國網民在寵物、美食、穿搭、就業等廣泛話題上熱情交流，其中一位來自杭州的翻譯Jacob Hui稱，瀏覽了一個在小紅書由中美網紅主持的直播聊天，並向他們提出了一些問題，例如在美國有哪些電子遊戲受歡迎。

因應大批美國網民湧入，小紅書還開啟了「英語角」這個新項目。無論是希望學習中文的外國用戶，還是想提升英語水平的中國用戶，都有機會在這裏找到學習夥伴。

路透社引述兩位熟悉小紅書的消息人士稱，該平台正開發英譯中工具，也正努力尋找方法來審查英文內容。

圖為2025年1月8日拍攝的插圖，顯示字節跳動（ByteDance）旗下另一款社交平台Lemon8的應用程式標誌。（Reuters）

字節跳動另一平台Lemon8下載量飆升

路透社報道，1月14日，Apple Store免費程式下載榜上，位居第二的為字節跳動旗下另一款社交媒體平台Lemon8，該應用下載量上月也經歷了類似激增，2024年12月，這款應用的下載量猛增190%，達到約340萬次。