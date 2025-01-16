美國制裁逾250個實體　打擊中俄規避制裁的跨境支付

美國國務院與財政部周三（15日）宣布實施新一輪制裁，重點打擊中國與俄羅斯之間為促進敏感貨物跨境支付而建立的規避西方國家制裁計劃，包括對超過250個實體實施制裁，指其中逾150個是參與俄羅斯國防工業以及支持其軍事工業基礎的個人和實體，另外還對此前受到過制裁的近100家涉及俄羅斯銀行與俄羅斯能源產業的公司實施新的制裁。



財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）在聲明中表示，「今天的行動挫敗了克里姆林宮規避我們制裁的能力，使其無法取得用於烏克蘭戰爭所需的貨物。此次擴大強制性二級制裁的行動，將進一步減少俄羅斯獲取收入和商品的途徑。」

美國認定這些公司或有參與俄烏戰爭，稱爲支持烏克蘭作出這些制裁，還指部份受制裁的實體位於中國，指控它們涉嫌幫助俄羅斯逃避美國的制裁。

圖為2021年2月23日，獲提名出任財政部副部長的阿德耶莫出席參議院提名聽證會。（美聯社）

美國政府將在下周一（20日）完成換屆，外界還關注與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）有過互動的候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），會否在上任後影響這些制裁。

據路透社報道指，今次制裁是根據一項行政命令發布，該命令要求在撤銷任何行動之前須經過國會批准，或因此免受特朗普政府干涉。