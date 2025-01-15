英媒：拜登將把古巴剔出恐怖主義支持國　解除一連串制裁

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月20日就職，美國官員透露，總統拜登（Joe Biden）將取消把古巴列為恐怖主義支持國，並解除一連串制裁，儘管此決定料很快被新上台的特朗普推翻。



2025年1月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮羅斯福廳，就美國最新的經濟狀況、就業報告發表講話。（Reuters）

路透社等多家外國媒體報道，拜登將把古巴從恐怖主義支持國剔除，並撤銷部份針對軍方和政府人員的金融限制。此外，個人也再不能透過在美國法院入稟，以追討在前古巴領袖卡斯特羅（Fidel Castro）1959年革命後，在古巴被沒收的財產。

官員指出，這些舉措與古巴政府預計將釋放「大量」政治犯有關。2021年7月11日，古巴爆發大規模騷亂，數百名抗議者被監禁，古巴因此遭到人權組織、美國和歐盟的嚴厲批評。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

2021年， 特朗普在首任總統的最後幾個小時，將古巴列為支持恐怖主義國家名單，稱古巴曾多次窩藏美國逃犯和哥倫比亞叛軍領導人，從而「為國際恐怖主義行為提供支持」。此舉動扭轉前總統奧巴馬（Barack Obama）任內推動與古巴關係的緩和。