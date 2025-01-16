日本：南海海槽30年內巨大地震機率提高至約80%

日本政府地震調查委員會1月1日重新推算未來30年南海海槽發生黎克特制8到9級地震的機率，據日媒1月16日報道，機率從先前70%至80%，上升到約80%。



日本放送協會（NHK）16日報道，地震調查委員每年都會計算截至1月1日，日本周邊海底、全國活動斷層預計發生地震的機率，並公布結果。

南海海槽（南海トラフ）的位置，紅色區域均為地震時可遭海嘯直擊的範圍。2013年開始預估發生地震時的強度（地震調查委員會）

其中2013年開始推算30年內南海海槽發生巨大地震概率，當年是60%至70%；2014年升至70%；2018年升至70%至80%；今年則達到80%左右。

日本氣象廳表示，13日在日向灘發生6.9級地震，該部門隨即對該次地震與南海海槽地震活動進行審議，並表示由於低於7級，南海海槽地震的可能性沒有相對增加。

但地震調查委員會會長平田直14日警告道，南海海槽地震隨時都有可能發生，他呼籲民眾切勿掉以輕心、需持續關注防震對策。