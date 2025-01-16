日本外國遊客消費額首次突破8萬億日圓　港人貢獻6584億排第5

日本觀光廳周三（15日）公布，2024年訪日外國人的消費額為8.1395萬億日圓，其中香港人貢獻6584億日圓，在全球所有國家與地區之中排名第五。排名前5的國家和地區消費額佔總額65.7%。



按國家和地區來看，根據2024年的消費數據，中國大陸以1.7335萬億日圓的消費額位居榜首，佔總額的21.3%，緊隨其後的是台灣，消費額達到1.0936萬億日圓，韓國為9632億日圓，排名第3。美國遊客2024年共消費9,021億日圓，排名前4。

從消費類別來看，住宿消費位居榜首，達到2.7366萬億日圓，佔總消費額的33.6%。其次是購物，消費金額為2.3994萬億日圓，緊隨其後的是飲食，消費額為1.746萬億日圓。每人平均消費金額為22.7萬日圓。

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共同網指，令訪日外國人得益的日圓貶值以及因新冠疫情減少的國際航班恢復都形成利好，日本國家旅遊局公布的估算數據顯示，2024年訪日人數達到創新高的3686.99萬人次。

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