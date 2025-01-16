料與特朗普談話 傳普京將要求烏克蘭永不加入北約
撰文：莊勁菲
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彭博社15日報道引述消息人士指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將向美國候任總統特朗普（Donald Trump）提出，要求烏克蘭永不加入北約（NATO），減少雙方的軍事聯繫並限制烏克蘭的軍事能力。
其中一位消息人士透露，普京愈發相信俄方在戰爭中處於上風，因此決心實現烏克蘭永不加入北約的目標。
報道又引述另一位消息人士指，俄羅斯的立場是，個別北約成員國也許可以根據雙邊安全協議繼續向烏克蘭提供武器，但任何此類武器都不應用於應對俄羅斯或奪回烏克蘭領土。
報道稱，隨着戰爭將滿三年，這些強硬的要求幾乎肯定會讓烏克蘭領導層難以接受，也不符合特朗普盡快結束衝突的承諾，其目的可能是為了讓莫斯科有談判的餘地。
報道也指出，俄軍目前在烏東戰事中未能取得顯著進展且損失巨大。
據悉，俄烏雙方正在卡塔爾舉行有限會談，商討保護核設施免遭襲擊的規則；目前基輔和莫斯科之間的談判僅限於交換囚犯，和遣返被驅逐的兒童；俄羅斯的條件還包括至少在實際上控制烏克蘭近20%的領土，包括2014年吞併的克里米亞半島，不過莫斯科方面也願意進行一些領土交換。
克里姆林宮尚未對此作出回應。
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