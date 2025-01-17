法國政治：貝魯政府挺過不信任動議考驗

法國國民議會周四（16日）就左翼聯盟部份政黨提出的對政府不信任動議進行表決。該不信任案最終未獲通過，新總理貝魯（Francois Bayrou） 領導的政府得以過關。



法國國民議會共有577個席位。在當天的表決中，共有131名議員投票支持不信任案，遠未能達到通過所需的最少289票。

貝魯14日在國民議會闡述政府施政綱領後，左翼聯盟中的「不屈法國」等部分政黨在國民議會提交了對貝魯政府的不信任動議。「不屈法國」認為，目前國民議會裏左翼聯盟所佔議席數相對領先，總統馬克龍應該任命該陣營人士為總理，作為中間派的總理貝魯必須下台。但左翼聯盟內部出現分歧，社會黨16日經過內部磋商後決定不支持該不信任動議。此外，該不信任動議也未獲得極右翼政黨國民聯盟的支持。

法國國民議會選舉去年7月結束後，國民議會形成了左翼聯盟、中間派和極右翼「三足鼎立」的格局，三大陣營均與佔據議會絕對多數席位所需的289席相去甚遠。國民議會選舉結果出爐後，馬克龍拒絕了左翼聯盟推舉的總理人選，先是任命右翼共和黨人巴尼耶為總理。巴尼耶被議會通過不信任投票彈劾後，馬克龍任命中間派盟友、民主運動黨主席貝魯為總理。貝魯為了防止新政府很快被議會彈劾，在14日闡述政府施政綱領時，提出了一些向反對派妥協的方案。

根據法國憲法，國民議會對政府不滿時可提交不信任案，因此議會彈劾政府時有發生。馬克龍2022年開啟第二個總統任期以來任命的4屆政府均遭遇過議會彈劾，僅巴尼耶政府在2024年12月被彈劾。