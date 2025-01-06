馬斯克撐歐洲極右翼　法國外長批評　德國與挪威憂干涉他國內政

美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日在旗下社交平台X（舊稱Twitter）聲援德國、英國、意大利等國的極右翼政治力量，引來歐洲多名領袖不滿，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）周日（1月5日）對此批評，稱其擾亂德國即將展開的選舉；德國政府和挪威首相也擔心馬斯克影響他國外政。



2024年12月9日，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在巴黎愛麗舍宮參加總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和幾內亞比紹總統的雙邊會面。（Getty Images）

新華社報道，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）批評馬斯克擾亂德國近期將舉行的選舉，還稱其支持右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）也很糟糕。

德國下個月將舉行聯邦議會選舉，隨後確定新總理人選。在這一敏感時刻，馬斯克公開表示支持AfD，據稱還將於周四與該黨主席魏德爾（Alice Weidel）視像通話。

馬斯克又多次抨擊德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），朔爾茨周日向德國媒體表示，他不在意馬斯克的言語攻擊，但認為其支持AFD「令人擔憂」。

德國政府較早前指責馬斯克試圖影響德國即將舉行的選舉。

2024年11月8日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行的非正式歐盟峰會前向媒體發表聲明。（Reuters）

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）指「我覺得令人擔憂的是，一個擁有社交平台、手執巨大經濟資源的人如此直接地介入其他國家的內政，這不是民主國家和盟友之間應該有的方式。」

他還警告若馬斯克參與挪威政治，該國政客應一致與其保持距離。