馬斯克撐歐洲極右翼 法國外長批評 德國與挪威憂干涉他國內政
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日在旗下社交平台X（舊稱Twitter）聲援德國、英國、意大利等國的極右翼政治力量，引來歐洲多名領袖不滿，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）周日（1月5日）對此批評，稱其擾亂德國即將展開的選舉；德國政府和挪威首相也擔心馬斯克影響他國外政。
新華社報道，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）批評馬斯克擾亂德國近期將舉行的選舉，還稱其支持右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）也很糟糕。
德國下個月將舉行聯邦議會選舉，隨後確定新總理人選。在這一敏感時刻，馬斯克公開表示支持AfD，據稱還將於周四與該黨主席魏德爾（Alice Weidel）視像通話。
馬斯克又多次抨擊德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），朔爾茨周日向德國媒體表示，他不在意馬斯克的言語攻擊，但認為其支持AFD「令人擔憂」。
德國政府較早前指責馬斯克試圖影響德國即將舉行的選舉。
挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）指「我覺得令人擔憂的是，一個擁有社交平台、手執巨大經濟資源的人如此直接地介入其他國家的內政，這不是民主國家和盟友之間應該有的方式。」
他還警告若馬斯克參與挪威政治，該國政客應一致與其保持距離。
馬斯克：英國改革黨需新黨魁 法拉奇不具備所需條件馬斯克SpaceX新加坡徵才 擬擴展亞洲等地業務特朗普開跨年派對再展經典舞姿 馬斯克小兒子影片瘋傳｜有片馬斯克76歲母親成中國網紅 出自傳、走紅地氈、代言接到手軟