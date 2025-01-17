美媒：中國黑客入侵美國財政部網絡　竊耶倫等人逾3000文件

美國媒體報道，美國財政部、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI）人員，1月15日出席眾議院金融服務委員會的機密簡報會，報告一宗新期針對財政部的網路攻擊個案，提及中國黑客獲取3,000多份非機密機構文件，並入侵財政部長耶倫（Janet Yellen）等官員的電腦文件。



2021年4月25日，美國財政部位於首都華盛頓的辦公大樓。（Reuters）

彭博社引述與會官員稱，黑客竊取耶倫、 財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）等高級官員的少量非機密文件。消息人士稱，耶倫被的竊取文件不到50個。其他被攻擊目標包括美國海外投資委員會（CFIUS）和財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。

報道指出，去年9月30日至11月18日期間，受中國政府支持的黑客，透過財政部使用的第三方供應商BeyondTrust，取得了相關資訊，該公司於12月8日告知財政部。

美國副財長阿德耶莫 ( Wally Adeyemo）2022年3月29日在比利時布魯塞爾舉行的記者會上發言。(REUTERS)

官員告訴議員們，黑客入侵419台財政部電腦和取得至少3,029份文件，但均屬非機密資訊。

財政部發言人拒證實報道。據指出，相關官員16日會向參議院銀行委員會簡報。