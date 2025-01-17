美媒：中國黑客入侵美國財政部網絡 竊耶倫等人逾3000文件
撰文：蕭通
出版：更新：
美國媒體報道，美國財政部、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI）人員，1月15日出席眾議院金融服務委員會的機密簡報會，報告一宗新期針對財政部的網路攻擊個案，提及中國黑客獲取3,000多份非機密機構文件，並入侵財政部長耶倫（Janet Yellen）等官員的電腦文件。
彭博社引述與會官員稱，黑客竊取耶倫、 財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）等高級官員的少量非機密文件。消息人士稱，耶倫被的竊取文件不到50個。其他被攻擊目標包括美國海外投資委員會（CFIUS）和財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。
報道指出，去年9月30日至11月18日期間，受中國政府支持的黑客，透過財政部使用的第三方供應商BeyondTrust，取得了相關資訊，該公司於12月8日告知財政部。
官員告訴議員們，黑客入侵419台財政部電腦和取得至少3,029份文件，但均屬非機密資訊。
財政部發言人拒證實報道。據指出，相關官員16日會向參議院銀行委員會簡報。
路透：拜登擬頒令加強網絡安全標準 應對中國黑客攻擊美媒：更多電訊商曾遭中國黑客攻擊 包括 T-Mobile及Lumen美媒：美國官員指中國黑客入侵美財政部負責制裁事務辦公室彭博：美國財政部系統遭中國黑客入侵 非機密文件被盜商業機密失守？中國揭露美情報機構網絡滲透兩大案件