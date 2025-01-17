巴基斯坦前總理伊姆蘭汗因貪污案被判入獄14年

巴基斯坦法院１月１７日判處前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）及其妻子貪污腐敗罪名成立，分別判處 14 年和 7 年監禁。判決宣布後不久，伊姆蘭汗所屬的正義運動黨（PTI）議員在首都伊斯蘭堡議會外舉行集會，稱這位前總理受到了錯誤的懲罰；還有部份伊姆蘭汗的支持者聚集在其服刑的監獄外，高喊反政府口號，要求釋放他們的領導人。



伊姆蘭汗夫婦二人被控在伊姆蘭汗的總理任期內，接受了一位房地產大亨Malik Riaz Hussain贈送的土地，以換取協助洗黑錢，涉款2.4億美元（約18.7億港元）。

伊姆蘭汗否認有任何不當行為，並自 2023 年被捕以來堅稱，針對他的所有指控都是政治競爭對手的陰謀，目的是阻止他重返官職。

圖為2024年11月26日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的支持者在巴基斯坦伊斯蘭堡參加抗議活動，要求釋放伊姆蘭汗。（Reuters）

伊姆蘭汗的代表律師 Faisal Chaudhry表示，法院的判決可能會受到上級法院的質疑。

伊姆蘭汗於2022年4月在議會的不信任投票中被趕下台，此前他曾三次被指控腐敗、洩露官方機密和違反婚姻法，分別被判處10年、14年和7年有期徒刑。根據巴基斯坦法律，他將同時服刑，即服最長的刑期。