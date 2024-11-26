巴基斯坦示威6死：伊姆蘭汗支持者抵紅區　政府派軍隊護外國使節

根據巴基斯坦政府說法，要求釋放反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的示威者11月26日開車撞死4名國家安全部隊成員和1名平民，一名警員在另一單事件中身亡。示威者繼續朝首都伊斯蘭堡（Islamabad）的「紅區」前進之際，內政部長Mohsin Naqvi也宣布已部署軍隊在「紅區」。



「紅區」（D Chowk）是伊斯蘭堡一個廣場，國會大樓、重要政府辦公室，以及大使館和外國機構辦公室都在附近。

根據半島電視台，示威者爬上為防止他們進入紅區而設置的貨櫃頂部並與駐紮在那裏的軍方人員握手。

2024年11月26日，巴基斯坦反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的支持者在首都伊斯蘭堡（Islamabad）集會。（Reuters）

內政部引援巴基斯坦憲法第245條部署軍隊到「紅區」，然而軍方並未介入示威者，他們到場只是為了保護敏感設施，包括外國使館。

準軍事部隊則對示威者進行猛烈的槍擊，示威者目前已被擊退，停留在路邊幾百米處，預計他們將再次嘗試湧入「紅區」。

伊姆蘭汗2023年入獄，面臨腐敗、恐怖主義等100多項指控，他全部否認。上千名伊姆蘭汗的支持者組成車隊向着首都遊行，要求政府釋放他，並抗議最近對司法和憲法的修改。