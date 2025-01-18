特朗普就職典禮因天氣寒冷改室內進行　俄羅斯：不會派代表出席

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就職，成為美國第47任總統，並將重返白宮。他周五（17日）表示，由於天氣寒冷，其就職典禮將改為室內舉行。俄羅斯總統助理尤烏沙科夫同日對媒體表示，特朗普的就職典禮不會有俄方代表出席 。



特朗普在Truth Social稱：「我已下令在美國國會大廈圓形大廳發表就職演說，祈禱和其他演講除外，里根1985年也曾使用該大廳，也是因為天氣非常寒冷。各種政要和嘉賓將被帶到這裏。」

烏沙科夫就誰將代表俄羅斯出席即將舉行的特朗普就職典禮說：「就職典禮不會有俄羅斯代表出席。通常是由大使代表的。」

據中國外交部消息，中國國家主席習近平特別代表韓正將赴美國首都華盛頓出席於1月20日舉行的特朗普總統就職典禮。

消息指：「中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願同美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。」