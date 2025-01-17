巴西政變未遂案｜博爾索納羅盼出境參加特朗普就職禮　遭法院拒絕

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因涉嫌策動政變，於去年2月起調查，同時被沒收旅行證件。他的律師本月稍早請求最高法院暫時歸還護照，允許其前往華盛頓參與美國候任總統特朗普（Donald Trump）的就職典禮。法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）1月16日以涉嫌罪行非常嚴重為由，決定拒絕歸還他的護照。



英國《衛報》和路透社16日報道，博爾索納羅上週在社交媒體X上表示，他已受邀參加特朗普的就職典禮，並正在請求法院批准歸還護照。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州觀看美國太空探索技術公司（SpaceX）「星艦」火箭第六次試射。（Reuters）

德莫賴斯16日在裁決中寫道，博爾索納羅曾在2024年11月的一次採訪中聲稱，自已曾考慮逃跑並請求外國政治庇護的可能性，以避免在巴西承擔潛在刑事責任。鑑於他有潛逃的可能性，法院拒絕歸還護照的請求。

在做出這一決定的前夕，總檢察長戈內特辯（Paulo Gonet）也提到，防止博爾索納羅試圖逃避司法制裁的公共利益大於他看到特朗普就職的「私人利益」。

2020年3月7日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在美國佛羅里達州海湖莊園參加晚宴前與時任巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）握手。（Reuters）

博爾索納羅的律師目前正就法院的決定提出上訴，並指博爾索納羅願完全遵守並尊重最高法院對他實施的預防措施，以杜絕他逃跑的任何可能性。