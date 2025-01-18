TikTok周受資感謝特朗普　稱將盡全力確保TikTok平台繼續繁榮

中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資（Shou Zi Chew）周五（17日）通過TikTok發表影片講話說，將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮。



當天早些時候，美國聯邦最高法院裁定TikTok「不賣就禁用」的法律不違憲。這意味着最高法院允許該法案按原計劃於周日生效。

周受資對此回應說，美國候任總統特朗普「承諾與我們一起找到讓TikTok在美可用的解決方案」，他代表公司全體員工和每一位用戶對特朗普表示感謝。

周受資表示，人們可以在TikTok創建社區，發現新的愛好和表達自我，還有超過700萬美國商家利用它來謀生和獲取客戶。他同時感謝美國用戶為TikTok帶來豐富內容。

特朗普當天在社交媒體上說，最高法院的裁決結果在意料之中，但他對於TikTok的決定將在不久的將來作出，「我必須有時間來審視情況」。

多家美國媒體周四報道，即將卸任的美國總統拜登將不執行原定於周日生效的TikTok「不賣就禁用」的法律，其命運將交由特朗普政府決定。