美國最高法院裁定維持TikTok法令　白宮：禁令須由下屆政府執行

美國聯邦最高法院周五（17日）就中國字節跳動出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令作出裁決，維持有關禁令。美國白宮稱，TikTok應繼續向美國人開放，實施該法律的行動必須由周一上任的下一屆政府負責。



雖然禁令週日生效，但實際上TikTok不一定需要在這一特定日期停止運作，因為法律規定的目標對象是應用商店和互聯網托管服務，而非TikTok本身。

如果這些服務商繼續向TikTok提供服務，它們可能面臨高達每個用戶5000美元的罰款。換句話說，即使禁令生效，實際上是否會導致TikTok停止運作取決於應用商店和互聯網托管服務商是否選擇繼續支持TikTok。

不過有報道認為，TikTok仍可能在當天主動選擇關閉，此舉旨在向每月使用該應用程式的1.7億人發出明確訊息，以了解有關禁令的廣泛影響。