「TikTok難民」湧入小紅書後　多款語言學習程式學中文用戶激增

TikTok在美國面臨封禁，許多美國人「轉戰」小紅書，而為了在這款中國應用程式上方便交流，彌合其中的語言障礙，自稱是「TikTok難民」的他們似乎開始學習起中文。



據香港《南華早報》1月17日報導，多款語言學習軟件的資料顯示，最近在這些平台上學習說普通話的美國用戶數激增。多鄰國（Duolingo）就表示，與去年同期相比，美國新學習普通話的用戶增長了約216%。該公司稱，這一增長幅度「遠超」其他語言，即便是最受歡迎的一些語種也無法與之相比。例如，同期學習西班牙語的用戶僅增長了40%。

多鄰國還在另一項調查中，詢問了新用戶是如何得知該語言學習軟件的，並表示發現選擇「TikTok」作為答案的用戶數量相應地出現激增。

據報導，截至當地時間1月16日，多鄰國在美國地區蘋果應用商店的下載量排名位列第18位。而另一款語言學習應用軟體，來自愛沙尼亞的點滴（Drops）則稱，在該平台學習中文的人數也有所增加。

多鄰國X帳號發佈近期相關資料曲線圖。(社交平台X)

點滴的總經理科德斯（Frederik Cordes）表示，與基於前兩周的預期相比，過去幾天裏，使用該軟體學習中文的使用者增加了三倍，在美國學習中文的用戶更是增加了五倍。雖然點滴最近添加了一些新功能，但科德斯認為，「目前的資料激增確實表明，有一些外部因素對安裝量的增加起到了很大的推動作用」。

報導援引文化專家沃爾夫（Noël Wolf）的觀點稱，大量美國人湧入小紅書，標誌着通過語言學習和溝通促進的直接文化交流達到了前所未有的水準，其規模是人們從未見過的。

比如，在一則TikTok平台上的影片中，一名使用者手指着一隻貓，然後用中文說：「你們好，這是我的貓。我正在學習普通話，這是第一天。我在小紅書上玩了兩個小時。」

另一段TikTok視頻中，還有一名使用者說着中文，影片上配着的文字是：「努力學習中文，成為一個更有禮貌的小紅書用戶。」

此前，路透社則援引一名知情人士稱，在短短兩天的時間裏，小紅書的新用戶就超過了70萬。《南華早報》指出，近期小紅書的的走紅，不僅促使一些美國人學習中文，而隨着美國新用戶的大量湧入，小紅書上的一些中國線民也開始向這些美國人學習英語。

連日來，大量反對TikTok禁令、自稱是「TikTok難民」的美國網民投奔至小紅書，不僅使其下載量在應用商店內飆升，還在中美兩國民眾之間催生出「不可思議的化學反應」。

美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月14日注意到，小紅書確實為中美兩國線民創造了一個「意想不到的互動平台」。「這可能是一個歷史性時刻。」報導援引一位元中國線民寫下的評論稱：「感覺一切都在瞬間發生巨變。我們兩國的普通民眾以前從未真正聯繫在一起……我希望大家都能利用這個短暫的機會展開有意義的思想交流。」

CNN認為，由於兩者屬性和功能定位仍有差異，因此小紅書對於TikTok而言是一個「不太可能的替代選項」。不過，紐約戰略諮詢公司「小波諮詢」主理人楊方曦認為，這批新的美國用戶「出人意料地創造了近年來中美之間最有機的文化交流形式之一」。

「使用者們正尋找富有創意的方式來跨越語言障礙和文化差異，並以極具吸引力的方式共存。」她指出：「這種即時的社群建設可能會產生持久的影響，我對此持謹慎樂觀態度。」

在社交媒體X平台上，一位名叫abby的用戶發帖評論，獲得極高的轉發和點贊：「笑死我了（LMAO，類似中國的XSWL），成千上萬的（美國）人為了對抗美國政府而下載了小紅書，結果發現自己在這個應用程式上與數百萬中國人進行了愉快的互動，無意間讓美國數十年（對華不友好）的宣傳破功。」

而目前，不斷遭到圍獵打壓的TikTok，其在美國的未來命運仍懸而未決。

當地時間1月16日，美國廣播公司（ABC）援引一位元白宮官員資訊稱，拜登政府不打算採取行動，強制執行原計劃於1月19日生效的TikTok禁令，將交由即將上任的特朗普政府處理。

該官員在一份聲明中稱，「我們在這個問題上的立場很明確：TikTok應在美國所有權下繼續運營。鑒於該禁令將在就職典禮前一天生效，它將由下一屆政府來處理」。

與此同時，當地時間1月15日，有消息稱，特朗普正考慮上任後頒佈一項行政命令，暫停執行涉TikTok法案60至90天，以尋找替代解決方案。

本文獲《觀察者網》授權刊載

