2中國實體遭美國制裁　涉網絡攻擊電訊公司及美財政部

美國對兩個被指控網絡攻擊的中國實體實施制裁，其中一間公司據稱直接參與了對美國電訊公司的間諜活動，另一名黑客被指是近期財政部電腦遭入侵的背後黑手。



彭博社報道，此次電訊系統攻擊行動由稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的政府支持的行動者實施，至少九間美國電訊公司遭到網絡攻擊，導致包括當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的高級官員的音頻和數據遭竊取。

此外，財政部周五（1月17日）宣布，對位於上海的黑客Yin Kecheng實施制裁，對方被指對財政部近期的黑客攻擊事件負有責任，此次攻擊取得了包括即將離任的財長耶倫（Janet Yellen）等官員使用的數百台電腦上的數千份文件。

圖為2021年4月25日，美國財政部位於首都華盛頓的辦公大樓。（Reuters）

財政部指出，網絡安全公司四川聚信和網絡技術有限公司（Sichuan Juxinhe Network Technology Co.）與中國國家安全部保持密切聯繫。制裁將阻止美國與這間公司的交易，美國對四川聚信和網絡公司的任何所有權或控制權都必須向財政部報告。

財政部在聲明中說，Yin據信從事網絡攻擊活動已有十多年，並且隸屬於中國國家安全部。

除了實施制裁外，美國國務院周五還懸賞1000萬美元，徵集能夠識別或找到代表外國政府對美國關鍵基礎設施發動網絡攻擊者的資料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

