加拿大收緊學生及外勞家屬工作簽證申請　1月21日起生效

加拿大政府1月14日宣布，從21日起進一步收緊外國學生和臨時外籍勞工家屬的工作簽證申請資格。



加拿大政府網站顯示，以往在加拿大讀書或工作的外籍人士，他們的家屬可以申請開放式工作簽證（Open Work Permit），在加拿大任何地方從事各種工作，毋須獲得單一僱主擔保或受單一工作限制。

然而，在新規定下，只有留學生和外籍勞工的配偶或同居伴侶，才能申請開放式工作簽證，不再包括子女或其他家人。

2013年7月13日，英國約克，圖為博物館中一面加拿大國旗懸掛在機車銘牌上。（Getty）

新規亦明確規定，只有於當地就讀16個月或以上的碩士、博士課程，或就讀醫學、法律、護理等特定專業課程的留學生，他們的配偶才合資格申請有關簽證。

外籍勞工方面，只有從事高技能、高薪管理職位、通常需要大學學位的職業，或勞動力短缺的行業的外籍勞工，其配偶才合資格，而且在申請時工作簽證至少要有16個月的有效期。

加拿大國旗：2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

加拿大政府自去年起收緊簽證政策，盼於2026年把臨時居留人數佔比，由6.5%下降至5%，以紓緩住屋、生活成本及失業等社會問題。