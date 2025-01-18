方慧蘭宣布競逐加拿大自由黨黨魁　倡報復特朗普加徵關稅

加拿大前副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）1月17日宣布角逐自由黨黨魁，並指她將在未來數天內展開正式的競選活動。她同日在加媒上擇文稱，如果美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後真的對加拿大祭關稅，加拿大應實施報復措施。



英國廣播公司（BBC）17日報道，方慧蘭當日在社交媒體X上發聲明公布上述消息，稱自己競選是為了加拿大而戰。

方慧蘭同日在加媒《多倫多星報》（Toronto Star）撰寫的一篇文章中進一步談到了特朗普的關稅威脅，她認為加拿大必須認真對待特朗普有關實施關稅的言論。

方慧蘭強調，如果特朗普實現徵收25%關稅的承諾，加拿大應該進行報復，又指該國的回應將是美國經濟史上遭受的最大貿易打擊，她在文中寫道：「佛羅里達州的橙種植者、密歇根州的洗碗機製造商和威斯康星州的乳製品農民：做好準備吧。」

2024年11月6日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在會議上發表講話。（Reuters）

杜魯多1月6日宣布辭任自由黨黨魁，將在選出新領袖後再辭去總理職務，並於3月9日舉行黨魁選舉。加拿大前央行行長卡尼（Mark Carney）已於16日宣布角逐黨魁一職。