特朗普就職禮｜天氣-7°C移師室內　184年前總統疑典禮後染肺炎亡

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，由於預計美國首都華盛頓將出現極端寒冷天氣，他的就職典禮將改為在室內舉行。



特朗普當日在真實社交（Truth Social）平台上發文稱：「我已下令，除祈禱和其他演講外，就職演說將在美國國會大廈圓形大廳進行，1985年列根就職時因天氣嚴寒也曾在此舉行。」

1985年1月，列根的就職典禮在室內舉行（Ronald Reagan Library網站）

他補充道：「我們將於周一開放第一資本體育館（Capital One Arena），用於現場直播這一歷史性活動，並在此舉辦總統就職遊行。宣誓就職後，我將前往第一資本體育館與民眾相聚。」

美國國會就職典禮聯席委員會在一份聲明中表示：「委員會將尊重當選總統及其總統就職委員會的請求，將美國總統第60屆就職典禮移至美國國會大廈內的圓形大廳舉行。」

該委員會由美國參眾兩院議員組成，通常會制定在不同地點舉辦就職典禮的應急計劃，以應對天氣或其他突發狀況。但現在面臨的挑戰是，原本預計在室外參加典禮的數千民眾無法全部進入圓形大廳。

圖為美國第九任總統威廉·亨利·哈里森（William Henry Harrison），他在1841年就職典禮上發表長達兩小時演講後感冒，隨後患上肺炎，就職一個月後去世（白宮網站）

該委員會在當日晚些時候向持票觀眾發送的通知中稱：「絕大多數持票嘉賓將無法親臨現場參加典禮。」委員會建議有意觀禮的民眾「自行選擇室內場所觀看典禮」，並表示「將指定一些觀禮地點，並提供更多訊息」。委員會還稱，持有總統觀禮台門票的人員和國會議員可以親臨現場。

兩名了解相關安保計劃的執法部門消息人士透露，美國特勤局以及包括華盛頓特區警察和美國國會警察在內的其他機構，正在研究將就職典禮和遊行移至室內後，如何調整20日的安保計劃。

此前，各機構為就職典禮制定安保計劃花費了數月時間，而現在他們只有三天時間來制定新的安保方案。自2024年初以來，各機構就開始為此次就職典禮做準備，美國國土安全部更是將其指定為「國家特別安全事件」。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）發表演說。（Reuters）

預計特朗普的就職典禮將有數十萬持票觀眾出席，屆時將有約2.5萬名執法和軍事人員參與安保工作。

截至當地時間17日上午，超過30英里（約48公里）的圍欄仍在搭建中，該圍欄長度超過了以往任何一次就職典禮。這些圍欄原本用於引導人群通過安檢點，以應對特朗普原計劃在室外舉行的就職典禮以及從國會大廈沿賓夕法尼亞大道前往白宮的遊行活動，如今這些安排已被取消。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普出席在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

官員們擔心低温天氣會對參會者和嘉賓的健康構成威脅，特朗普在17日也表達了同樣的擔憂。

特朗普在文中寫道：「我不希望看到任何人受到傷害。對於數萬名執法人員、急救人員、警犬甚至馬匹，以及數十萬將於20日在室外停留數小時的支持者來說，這樣的天氣條件非常危險（無論如何，如果您決定前來，請務必穿暖和些！）。」

天氣預報顯示，1月20日就職典禮當天，中午氣温預計將在零下7攝氏度左右，比往年此時期的平均氣温低約7攝氏度，這可能是自1985年列根就職以來最冷的一次就職典禮。

上一位在室內宣誓就職的美國總統是1985年的里根，當時白天的氣温降至約零下14攝氏度，風寒效應下體表温度低至約零下32攝氏度。里根當時在國會大廈圓形大廳內宣誓就職，並取消了就職遊行。

報道提及，美國第九任總統威廉·亨利·哈里森（William Henry Harrison）去世原因的一個說法便是和就職典禮的天氣有關，他在1841年的就職典禮上因未穿外套、未戴帽子且發表了長達兩小時的演講而感冒，隨後患上肺炎，並在就職一個月後去世。

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