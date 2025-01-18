韓星IU撐彈劾集會遭尹錫悅支持者負評　IG洗版：國民妹妹背叛大家

韓國總統尹錫悅1月15日被高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，引起其支持者的不滿，他們更把怒火發洩在曾支持彈劾集會的韓國人氣歌手IU李知恩上，連日來湧到其社交媒體上留下負評，甚至有人揚言要發起抵制活動。



韓國《中央日報》16日報道，當日IU的社媒媒體Instagram留言處出現不少尹錫悅支持者的負評，他們寫道「國民妹妹背叛了大家」、「事情變成這樣，你滿意嗎」。

2025年1月15日，韓國總統尹錫悅被捕後，坐車送往韓國高級公職人員犯罪調查處首爾拘留中心。（Reuters）

報道指，有網民提出要抵制IU的說法，甚至列出她所代言品牌及廠商名單，宣稱開始拒絕消費、抵制IU。

事源於去年12月14日，當時大批民眾冒着嚴寒在國會外聚集，施壓要求彈劾尹錫悅。IU所屬經濟公司當時稱，她為集會上的IU粉絲俱樂部的成員準備了食物和暖手袋，後來更指所有參加者都可以領取物資。

韓國國會2024年12月14日通過彈劾總統尹錫悅後，在首爾舉行集會的民眾隨即歡呼慶祝。（Reuters）

尹錫悅的支持者對此舉感到不滿，因此才會在尹錫悅被捕後，再一次把矛頭指向IU。也有不少人留言支持IU，更指出「當IU起訴你（惡意評論者）的時候，你會後悔」。

報道指，IU所屬的公司曾多次對誹謗或威脅歌手的人採取法律行動，其中一名30多歲女子因在IU社交媒體上留下惡意評論而被處以300萬韓圜（約1.6萬港元）的罰款。