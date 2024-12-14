韓星IU、Yuri集會現場派食物、暖包：讓粉絲舉燈抗議的手溫暖一些

韓國國會12月14日下午再對總統尹錫悅發起彈劾。韓流韓國人氣歌手IU李知恩及女團少女時代成員Yuri（俞利）則為在國會外彈劾集會的粉絲準備食物和暖手寶，希望寒冷天氣下參加集會的粉絲「冰冷的手能溫暖一些」。



根據韓國氣象廳，14日首爾最低溫度達攝氏零下2度，日間最高溫度也僅攝氏有5度。但為了向國會施壓要求彈劾總統尹錫悅，大批民眾仍然聚集在國會外抗議。

圖為IU經濟公司向粉絲發表的領取物資地點。（EDAM）

IU所屬經濟公司13日在Edam娛樂官方粉絲交流平台上發布一則令人感動的消息：「在這寒冷的天氣中，為了讓Uaena（IU的粉絲俱樂部）舉着燈棒、照亮集會現場的冰冷雙手能感到溫暖，我們準備了食物和暖手袋」。

韓國人民最喜愛藝人TOP 2: IU（IG@dlwlrma）

據《韓國先驅報》（The Korea Herald），經濟公司在周邊餐廳預訂了牛骨湯、麵包和年糕等500份食物，還有200杯咖啡和其他飲料。Edam後來還澄清，物資不僅限於粉絲俱樂部的成員，任何參加者都可以領取。

少女時代的Yuri則在13日買了紫菜包飯給參加燭光集會的粉絲們，讓大家帶着少女時代的官方熒光棒來認領。她當晚在更在粉絲平台上表示：「明天吃掉包飯，填飽肚子。注意安全和身體。大聲、自豪的唱出《Into the New World！》」

韓國女團少女時代成員Yuri（俞利），日前旋風襲港。（IG@yulyulk）

少女時代的這首熱門出道曲《Into the New World》，已經成為彈劾尹錫悅集會的眾多主題曲之一，韓國娛樂新聞KBIZoom評論指，Yuri的話反映出她意識到歌迷的努力和歌曲的象徵意義。