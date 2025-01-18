加沙停火協議1月19日下午生效　傳拉法口岸同日開放

卡塔爾外長發言人1月18日指，加沙停火協議會於格林威治標準時間19日早上6時半，即香港時間19日下午2時半生效。新華社引述消息人士指，埃及也會於19日開放拉法（Rafah）口岸。



報道引述埃及安全部門一名消息人士稱，拉法口岸會在19日開放。拉法口岸是加沙和埃及之間唯一的過境點，是巴勒斯坦不用經過以色列而直接通往外部世界的口岸。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）之前在17日表示，以色列和哈馬斯就停火達成協議後，歐盟準備恢復在拉法邊境口岸設立民事特派團。

以色列國防軍2024年5月7日發布的影片顯示，其軍事車輛在拉法口岸加沙一側行駛。（Reuters）

以色列內閣17日批准加沙地帶停火和人員交換協議。作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部份，以色列司法部公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名巴勒斯坦囚犯19日將獲釋。

以色列安全內閣經會議投票，批准相關協議。

半島電視台（Al-Jazeera）報道，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，巴人政府已準備在戰後加沙履行所有責任，包括協助流離失所加沙民眾返回家園、提供基本服務、管理和重建當地等。

聲明同時重申加沙各方即時停火，以軍完全撤出加沙。