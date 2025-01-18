以色列內閣批准與哈馬斯加沙停火協議　95巴勒斯坦囚犯將獲釋

以色列政府全體會議已批准加沙地帶停火和人員交換協議。作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部份，以色列司法部周五（17日）公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名巴勒斯坦囚犯周日將獲釋。



以色列安全內閣周五（17日）經會議投票，批准相關協議。以色列與哈馬斯15日就加沙地帶停火達成協議。以色列安全內閣原計劃16日就該協議進行投票表決，但隨後又決定推遲表決。

根據加沙地帶衞生部門發布的最新數據，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過4.6萬巴勒斯坦人死亡。

加沙停火協議周日生效 分3階段實行



第一階段

一名熟悉協議的官員向路透社透露，哈馬斯協議概述為期6週的初步停火階段，其中包括以色列軍隊逐步從加沙中部撤出，並將流離失所的巴勒斯坦人送回加沙北部。

根據協議，停火期間每天將允許600輛運送人道主義援助的貨車進入加沙，其中50輛載運燃料，300輛貨車物資分配給北部地區。

哈馬斯將釋放33名以色列人質，包括士兵和平民在內所有婦女、兒童和50歲以上的男性。哈馬斯將首先釋放女性人質和19歲以下人士，然後釋放50歲以上的男性。

根據官方公布的協議，在為期6週的初步停火階段期間，每週至少釋放3名人質。

根據協議，以色列將釋放30名巴勒斯坦拘留人士以換取每名平民人質，並釋放50名巴勒斯坦拘留人士以換取哈馬斯釋放的每名以色列女性士兵。

以色列將在第一階段結束時釋放自2023年10月7日以來被拘留的所有巴勒斯坦婦女和19歲以下兒童。釋放的巴勒斯坦人數將取決於釋放的人質數量，可能在990至1,650名巴勒斯坦拘留人士之間，包括男性、女性和兒童。

所有倖存人質將優先釋放，然後送還死亡人質的遺體。哈馬斯將在6週時間內釋放人質，每週釋放3名人質，其餘人質將在期限結束前釋放。

卡塔爾、埃及和美國將保證協議的實施。

第二階段

協議第二階段談判將在第一階段的第16天開始，預計將包括釋放所有剩餘人質，以及以色列男性士兵、永久停火和以色列士兵的完全撤出加沙。

第三階段

預計第三階段將包括送還所有剩餘遺體，以及由埃及、卡塔爾和聯合國監督加沙展開重建。