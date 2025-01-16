以哈達成停火協議　加沙居民上街慶祝　國際社會表示歡迎

以色列與哈馬斯（Hamas）在美國等多方斡旋下達成停火協議，這協議將在1月19日生效。相關消息傳至加沙後，當地民眾紛紛上街慶祝，迎接這苦盼已久的和平。其中，在汗尤尼斯（Khan Younis），一大批人在喇叭聲中歡呼，揮舞着巴勒斯坦國旗並跳起舞來。



這場戰火現已持續15個月，至少4.6萬人身亡，數十萬人流離失所，為當地帶來嚴重損失。加沙地區長期以來面臨食物、水、住所和燃料嚴重短缺，一名因戰爭而流離失所、並撫育5個孩子的母親聽聞停火一度落淚並解釋：「這是喜極而泣」，另有婦女表示，祈禱不會再發生戰爭。

在特拉維夫，以色列人質的親友聽聞消息後亦歡欣起舞，他們在聲明中表示：「對於這項能將親人帶回家的協議，他們感到無比的喜悅與解脫。」

2024年9月24日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在紐約聯合國總部舉行的第79屆聯合國大會上發表講話。（Reuters）

國際社會對有關的停火協議表示歡迎。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）說，停火協議必須消除向加沙運送援助的重大安全和政治障礙，又說聯合國隨時準備支援協議實施，並擴大持續人道主義救援規模。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，被扣押人員將與親人團聚，人道主義援助亦將送達加沙平民，為整個地區帶來希望，強調各方必須全面履行協議。英國首相施紀賢（Keir Starmer）則說，要將注意力轉向為以巴人民創造永久更美好的未來。