美媒：特朗普擬就職後訪華　或上台後百天內成行

《華爾街日報》報道，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已告知顧問，他計劃在就職後訪問中國。知情人士透露，特朗普希望在上任後的前100天內開啟訪華之行。



據報，特朗普與習近平已通過各自代表就面對面會晤的可能性進行磋商，其中一個方案是特朗普將邀請習近平訪問美國。中國駐華盛頓大使館尚未就相關消息置評。

特朗普即將在周一（1月20日）正式就職。此前北京當局通報稱，中國國家副主席韓正將出席就職典禮。分析認為，習近平與特朗普通話並派韓正出席典禮，旨在向特朗普新政府傳遞友善姿態，並希望特朗普本人及新政府建立正常溝通渠道，以緩解中美關係在特朗普重返白宮後可能面臨的挑戰。

美國時任總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2017年11月9日在北京人民大會堂發表聯合聲明。（Getty Images）

據中國官媒周五（17日）晚間發布消息稱，習近平應約同特朗普通電話。雙方就烏克蘭危機、以哈衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見，並同意建立戰略溝通渠道，確保就兩國共同關心的重大問題保持定期聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

